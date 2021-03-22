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وزارة الدفاع التركية: تحييد 10 إرهابيين في منطقة "درع الفرات" بسوريا بعد رصدهم بالمسيرات

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وزارة الدفاع التركية: تحييد 10 إرهابيين في منطقة
Reuters
مركبات للجيش التركي
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أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الاثنين، تحييد 10 عناصر من حزب "العمال الكردستاني" في منطقة عملية "درع الفرات" في شمال سوريا.

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وأوضحت الوزارة في بيان أن "قوات "الكوماندوز" التركية تمكنت من تحييد الإرهابيين العشرة بعد رصدهم بواسطة طائرات مسيرة".

وكانت وزارة الدفاع التركية، أعلنت في وقت سابق من اليوم، تحييد 35 عنصرا من حزب "العمال الكردستاني" في الأيام الثلاثة الأخيرة بمنطقة عملية "نبع السلام" بشمال سوريا.

وكان الجيش التركي، أعلن السبت الماضي أنه دمر أكثر من 20 موقعا لقوات كردية، وقام بتحييد عدد كبير من المسلحين، في مدينة "تل رفعت" بشمال سوريا.

وقالت مصادر عسكرية تركية، السبت الماضي، إن قصف مواقع تابعة للأكراد جاء ردا على إطلاقه قذائف على ولاية "كيليس" بجنوب تركيا.

المصدر: الأناضول

 

 

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