الشرطة في مارسيليا تستخدم الغاز المسيل للدموع لتفريق مشاركين في كرنفال غير قانوني

أفادت محطة الإذاعة "أر سي إف" المحلية الفرنسية أن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق المشاركين في كرنفال غير قانوني، نظم وسط مدينة مرسيليا.

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وذكرت إذاعة "فرنسا بلو" أن الشرطة اعتقلت سبعة أشخاص من بين 6500 شخص شاركوا في هذا الكرنفال.

وأفيد بأن جميع المشاركين تقريبا لم يكونوا يرتدون الأقنعة الطبية، كما لم تتم مراعاة مسافة التباعد الاجتماعي.

وكانت جمهرة من الناس تجمعت في البداية في ساحة جان جوريس بمدينة مرسيليا، ولاحقا احتشد القسم الأكبر منهم في شارع كانبيير، حيث بدأوا في إشعال مواقد للنيران.

ودان نواب ونشطاء على تويتر الحادثة هذه بشدة، واتهموا المشاركين في الكرنفال بعدم احترام عمل الأطباء الذين ينقذون المرضى بعدوى فيروس كورونا في المؤسسات الطبية بالبلاد.

وكان رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستيك، قد أعلن في 18 مارس أن 16 من مقاطعات البلاد، بما في ذلك العاصمة باريس، فرض فيها حجر صحي لأربع أسابيع، بسبب ازدياد الإصابات بفيروس كورونا.

وفي إطار هذا الحجر الصحي ، يجري إغلاق جميع المحلات، باستثناء محلات البقالة. ولا يمكنك التنقل بين المناطق من دون سبب وجيه. ومدد حظر التجول في هذه المناطق لمدة ساعة واحدة، من الساعة 18:00 إلى الساعة 19:00، فيما سُمح التنزه والحركة في الهواء الطلق ضمن دائرة نصف قطرها 10 كم من المنزل وعند تقديم شهادة سفر.

المصدر: iz.ru