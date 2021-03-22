صندوق الاستثمار الروسي يتفق مع شركة "Virchow Biotech" لإنتاج "سبوتنيك V" في الهند

أعلن صندوق الاستثمار الروسي المباشر عن التوصل لاتفاق مع شركة "Virchow Biotech" لإنتاج لقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا في الهند.

وتعد شركة "Virchow Biotech"، واحدة من الشركات الرائدة في مجال تصنيع اللقاحات والمستحضرات الصيدلانية في الهند.

وبحسب الاتفاق سيتم إنتاج كميات كبيرة من لقاح "سبوتنيك V"، لتصنيع ما يصل إلى 200 مليون جرعة سنويا في الهند.

ومن المقرر الانتهاء من نقل تكنولوجيا إنتاج اللقاح (من روسيا للهند) في الربع الثاني من العام الجاري، للبدء في الإنتاج.

هذا وقد تم تسجيل لقاح "سبوتنيك V" الذي أثبت فعالية بنسبة 91.6%، في 54 دولة يبلغ عدد سكانها الإجمالي أكثر من 1.4 مليار شخص.

المصدر: RT