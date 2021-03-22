مستقبل رئيس وزراء سلوفاكيا السياسي مهدد بسبب موقفه من لقاح "سبوتنيك V"

أعلن رئيس وزراء سلوفاكيا، إيغور ماتوفيتش، عن استعداده للاستقالة من أجل تسوية خلافات في وجهات النظر داخل الحكومة، كانت قد برزت بسبب موقف ماتوفيتش الداعم للقاح "سبوتنيك V" الروسي.

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ونقل راديو سلوفاكيا عن رئيس وزراء البلاد قوله: "من أجل تسوية الوضع المستجد، أنا مستعد لترك منصب رئيس الوزراء والعمل في الحكومة كأحد أعضائها".

وضع ماتوفيتش في نفس الوقت شرطًا للأحزاب الليبرالية التي تسعى إلى استقالته، يتمثل في إخراج وزير الاقتصاد السلوفاكي، ريتشارد سوليك، من الحكومة، وإقالة كل من وزيرة العدل ماريا كوليكوفا، ورئيسة اللجنة البرلمانية للصحة، يانكا بيتو تيغانيكوفا، ونائب رئيس البرلمان، جوراج زيليغا.

وكان قد أعلن سابقا في أن الاختبارات المعملية للقاح "سبوتنيك V" الروسي في سلوفاكيا، والتي أصدرت وزارة الصحة الوطنية تصريحا باستخدامه في البلاد من دون تسجيل مسبق في الاتحاد الأوروبي، مرّت بنجاح.

وعلى خلفية الضجة حول تسجيل اللقاح الروسي في سلوفاكيا، استقال وزير الصحة، ماريك كراجي، في 11 مارس.

وشدد رئيس وزراء سلوفاكيا في 5 مارس على ضرورة عدم التخلي عن لقاح "سبوتنيك V" لمجرد أنه منتج في روسيا.

المصدر: iz.ru