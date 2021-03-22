وفاة مرشح المعارضة الرئيسي في انتخابات الكونغو

توفي مرشح المعارضة في انتخابات الكونغو برازافيل غاي بريس بارفيت كوليلاس جراء إصابته بفيروس كورونا أثناء نقله إلى فرنسا لتلقي العلاج.

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وصرح كريستيان كير رودريغ ماياندا، اليوم الاثنين، أن مرشح المعارضة الأبرز "توفي على متن الطائرة الطبية التي قدمت لنقله من برازافيل بعد ظهر الأحد"، يوم الانتخابات الرئاسية.

وتابع: "سنواصل فرز الأصوات. كان يتصدر النتائج في عدة مناطق"، داعيا أنصار كوليلاس للتجمّع صباح الاثنين.

وتأكدت إصابة المرشح بالفيروس بعد ظهر الجمعة، ولم يتمكن من حضور آخر تجمع انتخابي له في برازافيل.

وقبل ساعات من بدء الاقتراع، نشر تسجيلا مصورا قال فيه إنه "يصارع الموت".

وبرز المعارض التاريخي كوليلاس، 60 عاما، كالخصم الفعلي الوحيد في وجه الرئيس دينيس ساسو نغيسو، 77 عاما، قضى 36 منها في السلطة، والذي يسعى للفوز بولاية جديدة من الجولة الأولى للانتخابات. ويتوقع أن يستغرق صدور النتائج عدة أيام.

المصدر: أ ف ب