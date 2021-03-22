إسرائيل تفرض إغلاقا عاما على الضفة الغربية وقطاع غزة

أعلنت إسرائيل عن عزمها فرض إغلاق عام على منطقة "يهودا والسامرة" (الضفة الغربية) والمعابر مع قطاع غزة اعتبارا من يوم غد الثلاثاء، تزامنا مع انتخابات الكنيست.

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وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، اليوم الاثنين، في تغريدة على موقع "تويتر": "بناء على تقييم الوضع الأمني وتوجيهات المستوى السياسي، سيجري فرض إغلاق عام على منطقة يهودا والسامرة، وسيتم إغلاق المعابر مع قطاع غزة في يوم الانتخابات في إسرائيل في 23/03/2021، وذلك وفق تقييم الوضع الأمني وساعات عمل المعابر".

وأضاف أدرعي: "كما سيفرض إغلاق على منطقة يهودا والسامرة وسيتم إغلاق المعابر مع قطاع غزة خلال عيد الفصح اليهودي من يوم الجمعة 26/03/2021 (أي من منتصف الليلة بين يومي الخميس والجمعة) وحتى منتصف يوم السبت 03/04/2021".

واشار إلى أنه خلال الإغلاق سيسمح بعبور حالات إنسانية وطبية واستثنائية، بعد الحصول على موافقة.

ويتوجه الناخبون الإسرائيليون يوم غد الثلاثاء إلى صناديق الاقتراع للمرة الرابعة خلال عامين، فقد حالت نتائج الانتخابات السابقة، المتقاربة، والخلافات بين الأحزاب، دون تشكيل حكومة مستقرة.

وأعدت لجنة الانتخابات أكثر من 15 ألف مركز اقتراع، مقابل 11 ألفا كانت تجرى من خلالها عمليات الاقتراع في السنوات الماضية.

وسيسمح للمصابين بفيروس كورونا والخاضعين لإجراءات الحجر الصحي بالتصويت في مراكز خاصة، حيث يمكنهم الإدلاء بأصواتهم دون مغادرة سياراتهم.

كما سيفرض اغلاق على منطقة #يهودا_والسامرة وسيتم اغلاق المعابر مع قطاع #غزة خلال #عيد_الفصح_اليهودي من يوم الجمعة - ٢٦/٣/٢٠٢١ (أي من منتصف الليلة بين يوميْ الخميس والجمعة) وحتى منتصف يوم السبت ٣/٤/٢٠٢.

خلال الاغلاق سيسمح بعبور حالات انسانية وطبية واستثنائية بعد موافقة @CogatArabic — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 22, 2021

المصدر: RT