وزير الدفاع الأمريكي: مستوى العنف في أفغانستان يبقى مرتفعا

أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن مستوى العنف في أفغانستان يبقى مرتفعا، مؤكدا أن القرار بشأن سحب الولايات المتحدة قواتها من البلاد يعود إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن.

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وقال الوزير خلال زيارة غير معلنة سابقا قام بها إلى أفغانستان اليوم الأحد: "ظاهيريا يبقى مستوى العنف في البلاد مرتفعا نسبيا، والحقيقة أننا نتمنى انخفاضه.. وبرأيي فإن انخفاضه يمكن أن يكون انطلاقة لتهيئة الظروف المواتية لعمل دبلوماسي مثمر بالفعل".

ورفض وزير الدفاع الأمريكي الإجابة على سؤال عما إذا كانت حركة "طالبان"، نفذت من وجهة نظر الولايات المتحدة، التزاماتها بموجب الاتفاق التي عقدته مع الإدارة الأمريكية السابقة في فبراير عام 2020.

أما موعد انتهاء الوجود العسكري الأمريكي في أفغانستان فأكد أوستن أن القرار بهذا الشأن يعود إلى صلاحيات الرئيس بايدن.

وجرت زيارة وزير الدفاع الأمريكي إلى أفغانستان في وقت حاسم لعملية السلام الأفغانية، حيث تقوم إدارة بايدن بمراجعة خطة انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان التي وافقت عليها إدارة الرئيس سلفه دونالد ترامب مع حركة "طالبان".

وكان بايدن قد صرح مؤخرا خلال مقابلة مع شبكة ABC بأن الولايات المتحدة لا تزال تنظر في إمكانية سحب قواتها من أفغانستان بحلول 1 مايو، لكن القرار بهذا الشأن لم يتخذ بعد.

المصدر: "تاس"