 
مباشر

البابا مطالبا بمكافحة الجريمة المنظمة: المافيا تستغل جائحة كورونا لمزيد من الثراء

أخبار العالم

البابا مطالبا بمكافحة الجريمة المنظمة: المافيا تستغل جائحة كورونا لمزيد من الثراء
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q0j1

طالب البابا فرنسيس بمكافحة جماعات الجريمة المنظمة، مثل المافيا، في أنحاء العالم محذرا من أن المجرمين يستغلون جائحة كوفيد-19 في تحقيق المزيد من الثراء.

 وفي عظة ألقاها ظهر اليوم الأحد الذي تحيي فيه إيطاليا ذكرى ضحايا الجريمة المنظمة، قال البابا إن "عصابات المافيا موجودة في مناطق عدة من العالم وتحقق المزيد من الثراء لأنفسها من خلال الفساد مستغلة الجائحة". ووصفها بالتنظيمات الآثمة التي "ليست من الدين في شيء".

وأضاف: "دعونا اليوم نتذكر جميع الضحايا ونجدد التزامنا بمكافحة عصابات المافيا".

إقرأ المزيد
كيف تستغل المافيا الإيطالية مأساة تفشي كورونا في البلاد لتقوية نفوذها؟!
كيف تستغل المافيا الإيطالية مأساة تفشي كورونا في البلاد لتقوية نفوذها؟!

وتقول الشرطة الإيطالية إن جماعات الجريمة تستغل الجائحة في كسب ثقة الأسر الفقيرة التي تواجه ضوائق مالية عبر تقديم القروض والسلع الغذائية.

وكانت الشرطة الدولية (الإنتربول) ومقرها باريس أصدرت في ديسمبر الماضي تحذيرا عالميا من أن شبكات الجريمة المنظمة تستهدف لقاحات كوفيد-19.

 

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا