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"داعش" يتبنى هجوما أسفر عن مقتل جنود ماليين

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Reuters ZB/PKP
جنود ماليون -أرشيف-
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أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي، اليوم الأحد، مسؤوليته عن هجوم يوم الاثنين الماضي الذي أسفر عن مقتل أفراد من الجيش المالي.

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جيش مالي يعلن مقتل 33 من جنوده بهجوم مسلح شرقي البلاد
جيش مالي يعلن مقتل 33 من جنوده بهجوم مسلح شرقي البلاد

وكانت هيئة أركان الجيش في مالي أعلنت الاثنين مقتل 33 من جنودها بهجوم شنه مسلحون على موقع للجيش بضواحي مدينة تيسي على حدود مالي مع النيجر وبوركينا فاسو.

وقال الجيش: "أسفر هجوم شنه إرهابيون على موقع في منطقة مدينة تيسي في إقليم غاو يوم 15 مارس، عن مقتل 33 من أفراد القوات المسلحة الوطنية، إضافة إلى إصابة 14 آخرين بجروح".

وأضاف أن خسائر الإرهابيين بلغت "20 قتيلا تم العثور على جثثهم في ساحة المعركة".

المصدر: RT

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