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استطلاع للرأي: نسبة التعاطف مع إسرائيل وتأييدها ازدادت في أوروبا بنحو 8%

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استطلاع للرأي: نسبة التعاطف مع إسرائيل وتأييدها ازدادت في أوروبا بنحو 8%
Reuters RONEN ZVULUN
مواطنون يرفعون أعلام إسرائيلية
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كشف استطلاع للرأي العام أجراه معهد يوغوف (YouGOV) البريطاني، أن نسبة التعاطف مع إسرائيل وتأييدها ازدادت في أوروبا بنحو 8% .

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ورأت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن سبب ذلك يعود إلى "اتفاقيات إبراهيم" ونجاح حملة التطعيم ضد كورونا في البلاد، ومن جانبه، أشار وزير الخارجية، غابي أشكنازي، تعقيبا على هذا الاستطلاع، إلى أن "أوروبا باتت تدرك أهمية إسرائيل كمرساة للاستقرار والأمن في المنطقة، إضافة الى كونها مذخرا في مجال الصحة ومكافحة فيروس كورونا".

هذا ورصد المعهد البريطاني تراجعا في انشغال وسائل الإعلام بالنزاع الفلسطيني الإسرائيلي.

في جهة أخرى، اعتبر نائب المدير العام للخارجية الإسرائيلية، المسؤول عن الدبلوماسية العلنية، نعام كاتس، أن "نتائج هذا الاستطلاع تعكس فعالية النشاطات الدبلوماسية العلنية الإسرائيلية في القارة الأوروبية".

المصدر: هيئة البث الإسرائيلية "مكان"

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