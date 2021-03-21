خطيب زاده: منطق طهران حاليا أحوج من أي وقت مضى إلی الحوار

قال سعيد خطيب زاده، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إن منطق طهران حاليا أحوج من أي وقت مضى إلی الحوار وإقامة ترتيبات إقليمية شاملة.

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وأوضح زاده اليوم الأحد في تغريدة على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أصدرت السعودية بيانا باسم مجلس التعاون وجهت فيه اتهامات ضد إيران".

وأضاف: "أما إيران فهي ردت مؤخرا على رسالة أمير قطر التي حملها وزیر خارجیتها الی طهران، لتؤکد (طهران) علی ضرورة الحوار الإقليمي".

وتابع المتحدث: "حاليا منطقتنا أحوج من أي وقت مضى إلی الحوار وإقامة ترتيبات إقليمية شاملة".

تجدر الإشارة إلى أنه سبق للسفير الإيراني في قطر أن سلم رسالة جوابية من الرئيس حسن روحاني إلى أمير قطر، تميم بن حمد، حول إطلاق الحوار الجماعي لقيام منطقة خليجية آمنة وقوية.

أصدرت #السعودية بياناً باسم مجلس التعاون وجّهت فيه إتّهامات ضد إيران.



وأما #إيران فهی ردت مؤخرا على رسالة أمير #قطر التي حملها وزیر خارجیتها الی طهران، لتؤکد علی ضرورة الحوار الإقليمي.



حالياً منطقتنا أحوج من أي وقت مضى إلی الحوار وإقامة ترتيبات إقليمية شاملة.#نیروز مبارک — Saeed Khatibzadeh (@SKhatibzadeh) March 21, 2021

المصدر: RT