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خطيب زاده: منطق طهران حاليا أحوج من أي وقت مضى إلی الحوار

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خطيب زاده: منطق طهران حاليا أحوج من أي وقت مضى إلی الحوار
Reuters
علم إيران
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قال سعيد خطيب زاده، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إن منطق طهران حاليا أحوج من أي وقت مضى إلی الحوار وإقامة ترتيبات إقليمية شاملة.

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وأوضح زاده اليوم الأحد في تغريدة على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أصدرت السعودية بيانا باسم مجلس التعاون وجهت فيه اتهامات ضد إيران".

وأضاف: "أما إيران فهي ردت مؤخرا على رسالة أمير قطر التي حملها وزیر خارجیتها الی طهران، لتؤکد (طهران) علی ضرورة الحوار الإقليمي".

وتابع المتحدث: "حاليا منطقتنا أحوج من أي وقت مضى إلی الحوار وإقامة ترتيبات إقليمية شاملة".

تجدر الإشارة إلى أنه سبق للسفير الإيراني في قطر أن سلم رسالة جوابية من الرئيس حسن روحاني إلى أمير قطر، تميم بن حمد، حول إطلاق الحوار الجماعي لقيام منطقة خليجية آمنة وقوية.

المصدر: RT

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