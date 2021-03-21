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تركيا ترحل 2000 شخص على ذمة "قضايا إرهابية" بينهم أوروبيون

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تركيا ترحل 2000 شخص على ذمة
Reuters MURAD SEZER
عنصر من القوات الخاصة التركية
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كشفت وزارة الداخلية التركية، اليوم الأحد، عن أنها في العامين الماضيين قامت بترحيل 2764 إرهابيا أجنبيا يحملون جنسيات 67 دولة.

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وفي بيان لها، أكدت الوزارة أن السلطات التركية رحلت 1595 إرهابيا أجنبيا خلال عام 2019 ، كما رحلت منهم 1169 في عام 2020".

في حين أشارت الداخلية إلى أنه "تم ترحيل 150 إرهابيا آخر  خلال أول شهرين ونصف الشهر من العام الجاري 2021".

وحول الدول التي ينتمي إليها هؤلاء المرحلين، أوضحت وزارة الداخلية التركية أن "عددا كبيرا من الإرهابيين الأجانب المرحلين، يحملون جنسيات بلدان أعضاء في الاتحاد الأوروبي، أبرزها فرنسا (66 إرهابيا)، وألمانيا (57 إرهابيا)، وهولندا (22 إرهابيا) والسويد (14 إرهابيا)".

كما لفتت إلى مواصلة "السلطات التركية ترحيل الأجانب الساعين للالتحاق بالتنظيمات الإرهابية مثل تنظيم داعش وحزب العمال الكردستاني (بي كا كا)".

المصدر: "الأناضول"

 

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