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أردوغان يبعث برقية تهنئة بمناسبة عيد النوروز

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أردوغان يبعث برقية تهنئة بمناسبة عيد النوروز
Reuters PRESIDENTIAL PRESS OFFICE
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
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أرسل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، برقية تهنئة بمناسبة حلول عيد النوروز، الذي يصادف 21 مارس من كل عام.

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وهنأ أردوغان بهذا العيد، في رسالة نشرته دائرة الاتصال التابعة للرئاسة التركية، حيث قال الرئيس التركي: "عبر الآمال التي ينعشها عيد النوروز، سنواصل العمل من أجل إنشاء مستقبل أكثر رخاء وأمنا لبلادنا والإنسانية جمعاء"، مشيرا إلى أن عيد النوروز يعد "رمزا للأخوة والسلام".

وأمل أردوغان في أن "يتجذر الشعور بالوحدة والتضامن الناجم عن عيد النوروز في جميع أرجاء العالم"، موضحا أنه "منذ آلاف السنين، يتم الاحتفال بعيد النوروز في مساحة واسعة تمتد من وسط القارة الآسيوية، إلى البلقان والأناضول".

وأضاف الرئيس التركي : "أتمنى أن يجلب عيد النوروز السلام والازدهار لأمتنا والبشرية جمعاء، وأحيي جميع مواطنينا بهذه المناسبة".

تجدر الإشارة إلى أن عيد نوروز (رأس السنة الكردية، وبداية العام الفارسي الجديد)، يتزامن مع حلول بداية فصل الربيع من كل عام، ويعد أحد الأعياد المشتركة لعدد من دول وسط آسيا، ورمزا للأخوة والثقافة المشتركة التي تجمع بين شعوب أوراسيا، وفق وكالة "الأناضول".

المصدر: "الأناضول"

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