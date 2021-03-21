تركيا تعتقل نائبا مؤيدا للأكراد بعد اعتصامه داخل البرلمان

اعتقلت الشرطة التركية النائب، عمر فاروق جرجرلي أوغلو، المؤيد للأكراد من مقر حزبه بالبرلمان التركي، اليوم الأحد، حيث كان يعتصم منذ 4 ليال احتجاجا على إسقاط عضويته بسبب قضية أخرى.

وقال حزب "الشعوب الديمقراطي" التركي المؤيد لحقوق الأكراد إن الشرطة اعتقلت النائب قبل صلاة الفجر مباشرة في أنقرة، ونشر مقطعا مصورا ووثيقة قضائية توضح بالتفصيل التهم الموجهة للحزب.

ويواجه ثالث أكبر حزب في تركيا (الشعوب الديمقراطي) اتهامات بأنه على صلة بالمسلحين الأكراد، وهي اتهامات ينفيها الحزب ويصفها بأنها "انقلاب سياسي".

وقبل ساعات من تلك الخطوة، جرد البرلمان النائب جرجرلي أوغلو، الناشط في مجال حقوق الإنسان، من عضويته والحصانة البرلمانية المرتبطة بها، بعدما أدين من قبل بنشر "دعاية إرهابية" من خلال مشاركة رابط إخباري على تويتر.

لكن وثيقة المحكمة أوضحت أن الشرطة اعتقلته فيما له صلة بتحقيق جديد في هتافات قيل إنها سُمعت يوم الأربعاء خلال انتقال أعضاء الحزب من الجمعية العامة إلى مقر حزب الشعوب الديمقراطي.

وقالت الوثيقة إنه تم سماع هتاف "يعيش الزعيم آبو" في إشارة على ما يبدو إلى مؤسس حزب "العمال الكردستاني" عبد الله أوجلان المسجون في تركيا منذ عام 1999.

وتعتبر تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حزب "العمال الكردستاني" جماعة إرهابية.

وأوضحت الوثيقة أنه في إطار التحقيق الجديد، قررت الشرطة أن جرجرلي أوغلو كان "لا يزال يتصرف مثل النائب (رغم إسقاط عضويته) وأنه، على نحو غير قانوني، لم يغادر مبنى حكوميا".

وندد حلفاء تركيا الغربيون بخطوة إغلاق حزب "الشعوب الديمقراطي"، في حين دافع حزب "العدالة والتنمية" الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان، والذي يتمتع بأغلبية في البرلمان مع القوميين، عن هذه الخطوة. واحتشد آلاف الأكراد الأتراك أمس السبت في إسطنبول دعما لحزب "الشعوب الديمقراطي".

المصدر: رويترز