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فنزويلا تعلن تعرض منشأة "PDVSA" للغاز لهجوم إرهابي وتوقف الإنتاج

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فنزويلا تعلن تعرض منشأة
Reuters Isaac Urrutia
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أعلن وزير النفط الفنزويلي ونائب الرئيس، طارق العيسمي، تعرض محطة الغاز (PDVSA) في ولاية موناغاس لهجوم إرهابي ألحق أضرارا ببنيتها التحتية وتسبب في توقف الإنتاج.

وقال الوزير في رسالة صوتية على "تويتر": "نود إبلاغ الرأي العام الوطني والدولي بهجوم إرهابي جديد ضد شركة النفط الرئيسية لدينا، أعني PDVSA".

وقال المسؤول إن الهجوم الإرهابي وقع مساء الجمعة، بولاية موناغاس، مشيرا إلى أنه لم يسفر عن سقوط ضحايا، وأن الأجهزة المختصة تعمل في المكان لإعادة إصلاح وتشغيل المحطة.

المصدر: نوفوستي

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