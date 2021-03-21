فنزويلا تعلن تعرض منشأة "PDVSA" للغاز لهجوم إرهابي وتوقف الإنتاج

أعلن وزير النفط الفنزويلي ونائب الرئيس، طارق العيسمي، تعرض محطة الغاز (PDVSA) في ولاية موناغاس لهجوم إرهابي ألحق أضرارا ببنيتها التحتية وتسبب في توقف الإنتاج.

La industria petrolera de ejemplo en el mundo, de riqueza y trabajo, estos bárbaros con su mancha roja la volvieron pedazos.



El desastre a PDVSA tiene a los pueblos en agonía, los ciudadanos que habitamos en Estados petroleros estamos en una bomba de tiempo por la corrupción. pic.twitter.com/omVoHPXfHW — Piero Maroun (@PieroMaroun) March 21, 2021

وقال الوزير في رسالة صوتية على "تويتر": "نود إبلاغ الرأي العام الوطني والدولي بهجوم إرهابي جديد ضد شركة النفط الرئيسية لدينا، أعني PDVSA".

وقال المسؤول إن الهجوم الإرهابي وقع مساء الجمعة، بولاية موناغاس، مشيرا إلى أنه لم يسفر عن سقوط ضحايا، وأن الأجهزة المختصة تعمل في المكان لإعادة إصلاح وتشغيل المحطة.

المصدر: نوفوستي