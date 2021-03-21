نتنياهو يقول إنه ضد إلغاء محاكمته بتهم الفساد وخيانة الأمانة والاحتيال

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه "سيفوز بقضيته"، لافتا إلى أنه "لا يخشى مناظرة زعيم المعارضة، يائير لابيد، وأنه يريده أن يعلن ترشيحه لرئاسة الوزراء أولا".

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وجاء ذلك بعد أن دعا لابيد، نتنياهو، إلى إجراء مناظرة انتخابية تلفزيونية على طريقة المناظرات الانتخابية التي تجرى في الولايات المتحدة بين المرشحين الأساسيين، مشيرا إلى أن "الدولة ليست لعبة بيد شخصيات سياسية".

كما أوضح نتنياهو أنه ضد إلغاء محاكمته، بتهم "الفساد وخيانة الأمانة والاحتيال" ، وقال: "أولا وقبل كل شيء، لا توقفوا المحاكمة..ثانيا، هذه الاتهامات الملفقة ستنهار أمام أعيننا".

وأضاف رئيس الحكومة الإسرائيلية: "سأحاكم وسأفوز في هذه المحاكمة، والمحاكمة الأكثر إثارة للاهتمام هي تلك التي ستجرى في هذه الانتخابات، الجمهور سيقرر وليس المدعون".

المصدر: "I24NEWS"