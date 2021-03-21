 
مباشر

إسرائيل تفتح الأجواء بالكامل وتقدم مجموعة من "التسهيلات"

أخبار العالم

إسرائيل تفتح الأجواء بالكامل وتقدم مجموعة من
Reuters
مطار بين غوريون الدولي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q0fj

رفعت السلطات الإسرائيلية منتصف الليلة الماضية، القيود المفروضة على خروج ودخول الإسرائيليين عبر مطار بين غوريون الدولي، تطبيقا لأمر محكمة العدل العليا.

إقرأ المزيد
آلاف الإسرائيليين يحتجون ضد نتنياهو قبل ثلاثة أيام من الانتخابات
آلاف الإسرائيليين يحتجون ضد نتنياهو قبل ثلاثة أيام من الانتخابات

كما تقرر إعادة فتح منفذ طابا مع مصر. وأفادت "إذاعة جيش الدفاع الإسرائيلي" بأن نحو 4 آلاف إسرائيلي سيغادرون اليوم الأحد وغدا الاثنين.

يذكر أن المزيد من التسهيلات قد دخلت حيز التنفيذ يوم الجمعة الماضي، في إطار المرحلة الرابعة من خطة الخروج من الإغلاق بسبب فيروس كورونا، ومن بينها زيادة عدد الحضور في مناسبات تربوية ورياضية.

ويجوز إدخال حتى 3 آلاف شخص إلى قاعة مغلقة تتسع لخمسة آلاف. وفي المناطق أو الملاعب المفتوحة التي يوجد فيها 10 آلاف مقعد، يمكن دخول حتى 5 آلاف شخص.

المصدر: مكان

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا