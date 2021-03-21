اعتقال العشرات خلال تظاهرة ضد اجراءات الحجر في لندن

اعتقل 36 شخصا على الأقل وأصيب عدد من عناصر الشرطة، يوم السبت، في لندن خلال تظاهرة ضمت آلاف الأشخاص الذين خرجوا رفضا للحجر المفروض لكبح جائحة كوفيد-19.

وقالت الشرطة إن معظم المعتقلين اوقِفوا لخرقهم الحجر (الإغلاق).

والتظاهرة التي بدأت ظهرا في هايد بارك استمرت في وسط لندن. بعد ذلك، عادت مجموعة من المتظاهرين إلى الحديقة حيث ألقوا مقذوفات على الشرطة.

وقال الضابط لورانس تيلور، الذي قاد عمليات حفظ الأمن في بيان "أصيب كثيرون نتيجة هذه الهجمات".

وأضاف "إنه أمر غير مقبول بتاتا ومحزن أن يصبح عناصر مُكَلَّفون بتطبيق القانون وضعوا لحمايتنا جميعًا، ضحايا لهذه الهجمات العنيفة".

Absolutely enormous crowds on the #EndTheLockdown protest march in London. These are normal folk who are concerned about their jobs, livelihoods, freedoms and protesting for a return to the #oldnormal. They are not covid deniers. pic.twitter.com/mPkeDYxq3g — James Melville (@JamesMelville) March 20, 2021

Perhaps the women who attended last week's vigil for a murdered young woman should have taken off their masks and pretended to be an anti-Lockdown protest if they didn't want to be violently broken up by the Met Police.



Current protest marching through London 👇 pic.twitter.com/3FZZXx6Fgl — Adam Schwarz (@AdamJSchwarz) March 20, 2021

London, Anti lockdown protest - Shocking arrest of a man with a megaphone pic.twitter.com/Qt0OGcWCBA — Happy Harry (@HappyHarryMedia) March 20, 2021

منذ بداية يناير، مُنع سكان العاصمة البريطانية ومناطق أخرى في إنكلترا من مغادرة منازلهم، وسمح لهم بتنقلات محدودة.

ووقّع نحو ستين برلمانيا بريطانيا السبت نداء أطلقته جماعات حقوقية قالت فيه إن حظر التظاهرات "غير مقبول وعلى الارجح غير قانوني".

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد وعد بتخفيف القيود في ظل تحسن الوضع الوبائي. ومن المفترض رفع الحجر الصارم في نهاية الشهر الجاري.

المصدر: رويترز