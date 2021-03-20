 
مباشر

تركيا تسجل 95 وفاة و21061 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أخبار العالم

تركيا تسجل 95 وفاة و21061 إصابة جديدة بفيروس كورونا
Reuters Murad Sezer
فيرو س كورونا في تركيا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q0ee

أعلنت وزارة الصحة التركية عن تسجيل 95 وفاة و21061 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 29959، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 2992694.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس وصل إلى 2807572، بعد تسجيل 18815 حالة شفاء جديدة.

إقرأ المزيد
تركيا تسجل أكبر حصيلة للإصابات الجديدة بكورونا في 2021
تركيا تسجل أكبر حصيلة للإصابات الجديدة بكورونا في 2021

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن أن بلاده ستواصل شراء اللقاحات الأجنبية المضادة لفيروس كورونا، حتى ظهور لقاح محلي الصنع يكون جاهزا للاستخدام في تركيا.

 

المصدر: "الأناضول" + RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا