أنقرة: نحمي مواطنينا ضد الجرائم بغض النظر عن أي اتفاقيات

أكد وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، السبت، أن غياب الاتفاقيات الدولية لا يقلل من مسؤوليات الحكومة في حماية مواطنيها ضد كافة أشكال الجرائم.

جاء ذلك في بيان صادر عن صويلو تعليقا منه على انسحاب بلاده من "اتفاقية إسطنبول" المعنية بوقف العنف ضد المرأة.

وأضاف صويلو أن "وجود أو عدم وجود اتفاقيات دولية لا يقلل أو يزيد من مسؤولياتنا لمنع أي شكل من أشكال الجريمة المحتملة التي سيتعرض لها مواطنونا".

وأوضح أن "قوات الأمن تستمد صلاحيتها من الدستور والقوانين في ضمان السلام والنظام والأمن ومكافحة الإرهاب والسرقة والجريمة المنظمة والجرائم الإلكترونية والمخدرات والعنف وجميع أنواع الجرائم".

وأشار إلى أن "وزارة الداخلية تقود مع الجهات المعنية عملية لحماية المرأة من العنف بمختلف المناحي، بينها تطبيق على الهواتف الذكية للتبليغ عن حالات العنف، إلى جانب إجراءات أخرى".

وأعرب عن رفضه القاطع لكافة أشكال العنف ضد المرأة، مبينا أن "مزاعم ارتفاع الجرائم ضد المرأة في تركيا عارية عن الصحة".

وختم بالقول: "سيرى الجميع في المستقبل القريب، أننا سنحصل على النتائج الإيجابية لجميع الخطوات المتخذة في مكافحة العنف داخل الأسرة وضد المرأة وسنكون المثل الأعلى لهذا النضال في العالم".

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والسبت، انسحبت تركيا من "اتفاقية إسطنبول" بموجب مرسوم، صادر عن الرئيس رجب طيب أردوغان.

وعلقت دول أوربية على ذلك القرار، إذ اعتبرت ألمانيا أن انسحاب تركيا من المعاهدة الموقعة عام 2011 والتي تهدف لحماية المرأة من العنف الأسري، "يبعث بإشارة خاطئة لأوروبا وللمرأة التركية".

المصدر: الأناضول + وكالات