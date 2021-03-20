إصابة موظف "سبوتنيك" جراء استخدام الشرطة للغاز ضد محتجين في ألمانيا

تضرر أحد موظفي وكالة "سبوتنيك" الروسية اليوم السبت جراء استخدام الشرطة رذاذ الفلفل ضد محتجين في مدينة كاسل الألمانية.

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وقال رئيس هيئة تحرير "سبوتنيك ألمانيا"، سيرغي فيوكتيستوف لوكالة "نوفوستي" الروسية عبر الهاتف، مساء السبت: "أصيب أحد الموظفين عندما استخدمت الشرطة رشاشات الفلفل".

وذكر فيوكتيستوف أن المتظاهرين لم يغادروا وسط المدينة مضيفا أن وقوع اشتباكات جديدة بين عناصر الأمن والمحتجين غير مستبعد.

وسابقا اليوم أفادت صحيفة "بيلد" الألمانية بوقوع اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين محتجين على قيود كورونا في كاسل، وهي مدينة تقع في ولاية هيسن وسط ألمانيا. وذكرت الصحيفة أن رجال الأمن استخدموا رشاشات الفلفل والهراوات ضد المحتجين لدى محاولة مجموعات منهم اختراق الطوق الأمني.

وبحسب "بيلد" فقد تجمع آلاف الأشخاص وسط كاسل للمشاركة في مظاهرة نظمت تحت عنوان "أحرار كاسل - الحقوق الأساسية والديمقراطية"، وذلك على الرغم من إعلان السلطات عن حظر أي تجمعات في المدينة على خلفية نمو عدد الإصابات بفيروس كورونا.

المصدر: "نوفوستي"