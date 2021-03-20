جمهورية التشيك.. فنادق راقية في براغ تفتح أبوابها للمشردين المصابين بكورونا

بادرت فنادق في عاصمة الجمهورية التشيكية براغ، إلى فتح أبوابها لإيواء المشردين المصابين بفيروس كورونا الذين يحتاجون للحجر أو تلقي العلاج.

وفتحت ثلاثة فنادق أبوابها في المدينة في إطار هذه المبادرة التي تدعمها البلدية، حيث توقفت السياحة عمليا بسبب الوباء وأغلقت الفنادق إلى جانب المطاعم وغالبية المتاجر أبوابها معظم العام الماضي بسبب القيود التي فرضتها الحكومة لمكافحة كورونا.

وقد برز فندق "كينغ تشارلز" بين المشاركين في هذه المبادرة، إذ يصنف هذا الفندق الراقي بدرجة أربع نجوم وكان مقصدا للسياح الأجانب سابقا.

وفي الوقت الراهن، يستضيف الفندق الواقع عند سفح تل فيشيهراد التاريخي، حوالي 35 شخصا بلا مأوى، وقد استقبل حوالي 300 شخص حتى الآن.

ويتلقى المصابون العلاج على يد مسعفين يرتدون معدات واقية ويوزعون مسكنات الألم على المشردين.

وفي هذا الصدد، قالت لودميلا تومسوفا نائبة مدير مركز الخدمات الاجتماعية في براغ الذي يدير المشروع بتمويل من البلدية: "لقد رأينا أن هناك مرضى بين المشردين وليس لديهم مكان يقضون فيه فترة الحجر الصحي".

وتابعت تومسوفا: "نستقبل الأشخاص الذين يعانون من أعراض خفيفة من كورونا لأننا نقدم خدمة إنسانية ولسنا منشأة صحية، لذلك ليس لدينا طبيب هنا. ولكن عندما تكون هناك حالة خطيرة وعندما يتطور المرض، نتصل بأحد المستشفيات ونطلب نقل المريض".

المصدر: "فرانس24"