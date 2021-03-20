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اشتباكات بين الشرطة التايلاندية ومحتجين بالقرب من قصر الملك

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اشتباكات بين الشرطة التايلاندية ومحتجين بالقرب من قصر الملك
Reuters
المتظاهرون المؤيدون للديمقراطية يتظاهرون في بانكوك
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استخدمت الشرطة التايلاندية مدافع المياه في التصدي لمحتجين تجمعوا بالقرب من قصر الملك في بانكوك اليوم السبت للمطالبة بالإفراج عن قادة الاحتجاجات وإصلاح النظام الملكي.

وحسب وكالة "رويترز" تقدم المئات من رجال شرطة مكافحة الشغب حاملين الدروع على جبهات مختلفة في مواجهة المحتجين لإبعادهم عن القصر الكبير. وفي بعض الأماكن واجهوا محتجين ألقوا عليهم ألعابا نارية.

واحتشد ما يزيد على ألف محتج بالقرب من القصر في بانكوك في منطقة تعرف باسم سانام لوانج أو الميدان الملكي.

وتأتي المظاهرات بعد فشل البرلمان في الأسبوع الماضي في تمرير مشروع قانون لإعادة كتابة الدستور المدعوم من الجيش، وهو أحد المطالب الرئيسية للمحتجين.

ويقول المحتجون إن الدستور الذي أعده الجيش بعد انقلاب عام 2014 يمنح الملك سلطات أكثر من اللازم.

المصدر: "رويترز"

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