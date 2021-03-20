مناوشات بين الشرطة ومحتجين على قيود كورونا في مدينة كاسل الألمانية

استخدمت شرطة مدينة كاسل الألمانية، رذاذ الفلفل والهراوات ضد متظاهرين احتجوا اليوم السبت على القيود المفروضة بسبب جائحة كورونا، وفقا لوسائل إعلام.

وأوردت صحيفة "بيلد" أن آلاف المحتجين خرجوا إلى شوارع المدينة الواقعة في ولاية هيسن وسط البلاد، للمشاركة في المظاهرة بعنوان "أحرار كاسل - الحقوق الأساسية والديمقراطية". وذكرت أن الشرطة نفذت عددا من التوقيفات في صفوف المحتجين، مضيفة أن وسائل القمع جرى استخدامها بعد أن حاول بعض المحتجين اختراق الطوق الأمني.

بالإضافة إلى ألمانيا، شهدت بعض المدن في كل من بولندا وهولندا وفنلندا، اليوم السبت، مظاهرات ضد القيود المفروضة من قبل السلطات لمواجهة جائحة "كوفيد-19".

المصدر: "نوفوستي"