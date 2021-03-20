أوغندا.. مقتل 6 أسود على يد صيادين غير شرعيين في أكثر محميات البلاد شعبية

قتل صيادون غير شرعيين ستة أسود في محمية الملكة إليزابيث الوطنية غربي أوغند،ا وهي أكثر المحميات شعبية لدى السياح في البلاد، وفقا للسلطات المحلية.

وكشف المتحدث باسم هيئة الحياة البرية الأوغندية، بشير هانغي، أن هناك أدلة تشير إلى أن الأسود تم قتلها باستخدام سم قبل تقطيع جثثها بهدف سحب أجزاء منها تحظى بطلب مرتفع في سوق الأدوية السوداء.

وأضاف المتحدث أن مما يدعم هذه الفرضية العثور على جثث 8 نسور، وهي طيور آكلة الجيف، موضحا: "الطيور قتلها السم الموجود في أنسجة الأسود".

وأعرب هانغي عن تخوفه من أن الحوادث من هذا النوع تنعكس سلبا على القطاع السياحي الأوغندي.

وتم تأسيس حديقة (محمية) الملكة إليزابيث الوطنية في العام 1952 بالقرب من حدود أوغندا مع جمهورية الكونغو الديمقراطية. وتشتهر هذه الحديقة بكثرة الثدييات التي تعيش فيها، ومنها الأسود والفيلة والقردة والفهود.

المصدر: تاس