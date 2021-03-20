الشرطة الهولندية تستخدم خراطيم المياه لتفريق محتجين على إجراءات كورونا

استخدمت الشرطة الهولندية خراطيم المياه لتفريق الأشخاص الذين تجمعوا في أمستردام اليوم السبت للاحتجاج على استمرار القيود التي فرضتها الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا.

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وانضم حوالي 250 شخصا إلى ميدان المتاحف في وسط العاصمة الهولندية.

وطلبت منهم الشرطة المغادرة، لكن المتظاهرين رفضوا ذلك، مما دفع سلطات إنفاذ القانون إلى استخدام خراطيم المياه.

وأمس الجمعة، أعلنت السلطات الهولندية عن تسجيلها أكبر قفزة في الإصابات الجديدة بفيروس كورونا منذ يناير 2021، حيث سجلت حوالي 7400 حالة إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية.

والإصابات الجديدة أكبر بنحو 20% مقارنة مع ما كان عليه الحال قبل أسبوع، بينما زاد عدد مرضى كوفيد-19 الذين يتلقون الرعاية في المستشفيات بنسبة 7% في الأسبوع المنصرم.

وحذرت سلطات الصحة العامة في هولندا مرارا من موجة جديدة وشيكة من الإصابات، سببها ظهور سلالات جديدة متحورة من الفيروس.

وقالت السلطات يوم الثلاثاء الماضي، إن النسخة المتحورة التي اكتُشفت لأول مرة في بريطانيا في أواخر العام الماضي تمثل حوالي 75% من جميع الإصابات الجديدة في البلاد.

المصدر: سبوتنيك+ رويترز