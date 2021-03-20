الولايات المتحدة..إغلاق نادي "Mar-a-Lago" التابع لترامب جزئيا

أفادت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، بأنه تم إغلاق نادي "Mar-a-Lago" التابع للرئيس السابق، دونالد ترامب، جزئيا، بعد أن ثبتت إصابة موظفين فيه بفيروس كورونا.

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ونقلت "أسوشيتد برس" عن العديد من الأشخاص، بما في ذلك أحد الأشخاص المطلعين على النادي الواقع بولاية فلوريدا، أن "Mar-a-Lago أغلق جزئيا"، وأنه تم إغلاق قسم من النادي، وحجر بعض العاملين فيه، بدافع "الحذر الشديد".

كما ورد في رسالة بريد إلكتروني تم إرسالها إلى أعضاء النادي، أنه تم تعليق الخدمة مؤقتا في غرفة الطعام بالنادي، وفي النادي الشاطئي الخاص به، لأن بعض الموظفين قد ثبتت إصابتهم مؤخرا بفيروس كورونا.

وقالت الرسالة إن النادي اتخذ "جميع تدابير الاستجابة المناسبة، بما في ذلك تعقيم المناطق المتضررة، وإن خدمات الحفلات والمناسبات ستظل مفتوحة".

وجاء في الرسالة: "صحة وسلامة أعضائنا وموظفينا هي أهم أولوياتنا".

وانتقل ترامب إلى "Mar-a-Lago" بعد مغادرته واشنطن في يناير، وقضى أسابيع هناك منذ ذلك الحين، حيث لعب الغولف، وتناول الطعام مع الأصدقاء، واجتمع بقادة الحزب الجمهوري.

جدير بالذكر أنه في يناير، أصدرت مقاطعة "بالم بيتش" تحذيرا لإدارة "Mar-a-Lago" بعد حفلة ليلة رأس السنة الجديدة، بسبب انتهاك القيود المفروضة لاحتواء جائحة كورونا، بما فيها إلزام الموظفين والضيوف بارتداء الكمامات، حيث أظهر مقطع فيديو للحفل نشره على الإنترنت نجل ترامب، دونالد ترامب جونيور، أن عددا قليلا من الضيوف، البالغ عددهم 500، كانوا يرتدون كمامات، أثناء تجمعهم في حلبة الرقص.

المصدر: "أسوشيتد برس"