عضو هيئة الرئاسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي: صحة وحرية عبد الله أوجلان خط أحمر

شددت فوزة يوسف، عضو هيئة الرئاسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي على أن صحة وحرية عبد الله أوجلان خط أحمر، محذرة من"أن الخطأ والتلاعب السياسي بهذا الخطر الأحمر مرفوض تماما".

وقالت فوزة يوسف: "إن صحة وحرية القائد أوجلان هي خط أحمر بالنسبة للشعب الكردي وشعوب المنطقة، ولا يجوز لأحد أن يتخطاه أو يمارس الألاعيب السياسية بها. وفي حال اجتياز هذا الخط الأحمر سيكون مستقبل الدولة التركية في خطر كبير".

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وتابعت قائلة، إن "الخطأ والتلاعب السياسي بهذا الخطر الأحمر مرفوض تماما، ولا أحد يستطيع أن يتلاعب بقيمنا الوطنية.. استمرار الوضع هكذا، سيفتح الطريق أمام مرحلة كبيرة في تركيا وسيترتب عليه آثار كبيرة جدا أيضا".

وأشارت إلى البيان الذي أصدرته النيابة العامة في بورصة، وقالت إنه لا يكفي، وأكدت أنه كي يتم إقناع الشعب يجب أن يتم اللقاء مباشرة مع القائد (أوجلان)، ودعت اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب CPT والمؤسسات العالمية إلى التحرك العاجل، ولفتت إلى أن عيد نوروز هذا العام، وعبر تعاون الشعوب والحرية الجسدية للقائد أوجلان، سيخلق ربيعًا جديدًا.

وتابعت قائلة: "هذه الادعاءات هي دليل على ضعف الدولة التركية، وهي تلجأ إلى مثل هذه الأساليب، لعدم مقدرتها على مواجهة الوقفة الصامدة التي خلقها القائد أوجلان في المجتمع الكردي.. ولكن يجب أن نعلم أن القيام بمثل الممارسات ليس بعيدا عن الدولة التركية الفاشية، لأن هناك خوفا كبيرا، وقال القائد أوجلان سابقًا إن أي هجوم يتعرض له وبأي شكل من الأشكال، فإن الدولة التركية هي المسؤولة عنه".

وبيّنت فوزة يوسف إن إبداء موقف واضح وصريح تجاه صحة القائد عبد الله أوجلان، هي مسؤولية القوى الديمقراطية في تركيا، "ونحن الشعب الكردي هذه مسؤوليتنا الوطنية، ولكنها مسؤولية كبيرة أيضًا لدى القوى الديمقراطية في تركيا.. القائد أوجلان ضمان الديمقراطية والسلام في تركيا، وعلى الجميع أن يتقرب بهذه الجدية من الموضوع، ولكي يتم إقناع الشعب، يجب السماح مباشرة لمحاميي القائد بزيارته".

المصدر: هاوار