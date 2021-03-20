الرئيس الأفغاني السابق: مفاوضات السلام الأفغانية لم تصل إلى طريق مسدود وستعزز نتائجها بمؤتمر تركيا

اعتبر الرئيس الأفغاني السابق، حامد كرزاي، أن "مفاوضات السلام الأفغانية التي عُقدت في الدوحة لم تصل إلى طريق مسدود"، مؤكدا أنها "ستعزز نتائجها في مؤتمر تركيا".

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وفي حديث لوكالة "سبوتنيك" الروسية، قال كرزاي، على هامش مؤتمر رفيع المستوى بشأن أفغانستان عقد مؤخرا في موسكو: "المفاوضات لم تصل إلى طريق مسدود، إنها مستمرة"، مشيرا إلى أن "المؤتمر في اسطنبول لن يلغي الجهود التي بذلت في الدوحة، وأنه سيعززها".

تجدر الإشارة إلى أن المؤتمر الذي تم عقده في موسكو، جمع الأطراف الأفغانية المتصارعة، بالإضافة إلى روسيا والولايات المتحدة والصين وباكستان.

ودعا البيان الختامي لمؤتمر موسكو بشأن السلام في أفغانستان، أطراف الصراع إلى بدء مفاوضات فورية بشأن خفض مستوى العنف ودعا طالبان لوقف هجوم الربيع.

كما دعا البيان إلى تهيئة الأجواء لتسوية سياسية هناك. وحذر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، من وجود تنظيم "داعش" في أفغانستان، وخطر تمدده نحو آسيا.

وقد استضافت عدة منصات المناقشات حول المصالحة الأفغانية، بما في ذلك منصة الدوحة (قطر)، حيث بدأت مفاوضات السلام بين كابل و"طالبان" في سبتمبر 2020، في حين تخطط تركيا لاستضافة مؤتمر حول السلام الأفغاني في أبريل المقبل.

المصدر: "سبوتنيك"