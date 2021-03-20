مسؤول أممي: شعب ميانمار يدعو لفرض عقوبات وإرسال قوات حفظ سلام

دعا الكثيرون من شعب ميانمار لفرض عقوبات وحث الأمم المتحدة على إرسال قوات حفظ سلام لوقف قتل المتظاهرين السلميين الذين يسعون إلى العودة إلى الديمقراطية، حسبما أفاد مسؤول أممي.

وقال القائم بأعمال المنسق المقيم والمنسق الإنساني، أندرو كيركوود، في إحاطة مصورة لمراسلي الأمم المتحدة من يانغون، كبرى مدن ميانمار، إن الأمين العام أنطونيو غوتيريش ومسؤولين آخرين في الأمم المتحدة كانوا متسقين للغاية بشأن ما هو مطلوب حقا، وهو "الإجراءات الجماعية للدول الأعضاء في مجلس الأمن".

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وأضاف كيركوود: "كثير من الناس رأوا أشخاصًا يحملون لافتات تقول: كم تريدون عدد الجثث الأخرى؟ "، مضيفًا:" يبحث الناس حقًا عن عمل دولي منسقا فيما يتعلق بالعقوبات. بصراحة، يريد بعض الناس هنا رؤية قوات حفظ السلام".

وأشار إلى أن "هناك توقعات كبيرة من الأمم المتحدة، والمجتمع الدولي بأسره. إننا نفعل كل ما في وسعنا في الوضع الحالي، ولا يزال هناك إحباط بين الناس لأن المجتمع الدولي لم يفعل المزيد حتى الآن".

وتبنى مجلس الأمن بيانا رئاسيا في 10 مارس يدعو العسكريين في ميانمار إلى التراجع عن الانقلاب، ويدين بشدة العنف ضد المتظاهرين السلميين، ويدعو الجيش إلى "أقصى درجات ضبط النفس".

المصدر: وكالات