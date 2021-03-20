الصين والولايات المتحدة تتفقان على إنشاء مجموعة عمل لمكافحة التغير المناخي

أعلنت اللجنة الصينية المشاركة في الحوار الاستراتيجي بين الصين والولايات المتحدة أن الطرفين توصلا إلى اتفاق على إنشاء مجموعة عمل مشتركة لمكافحة التغير المناخي.

وقال الجانب الصيني في بيان عقب الاجتماع، إن الصين والولايات المتحدة ملتزمتان بشكل كامل بتعزيز الحوار والتعاون في مجال مكافحة التغير المناخي.

وقد صرح عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، مدير مكتب لجنة الشؤون الخارجية للجنة المركزية للحزب، يانغ جيه تشي، أمس الجمعة، أن الحوار الإستراتيجي رفيع المستوى بين الصين والولايات المتحدة كان صريحا وبناء ومفيدا، رغم أنه لا تزال هناك بعض الخلافات الهامة بين الجانبين.

وأكد يانغ أن الصين ستحمي بحزم سيادتها الوطنية وأمنها ومصالحها التنموية، ولا يمكن إيقاف تنمية الصين ونموها.

وجرى الحوار الاستراتيجي الصيني الأمريكي بمشاركة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، ومستشار الرئيس للأمن القومي جيك سوليفان، وكذلك يانغ جيتشي رئيس مكتب لجنة الشؤون الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، ووزير الخارجية الصيني وانغ يي، في أنكوراج (بولاية ألاسكا) يومي 18-19 مارس الجاري.

المصدر: نوفوستي