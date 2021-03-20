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أمطار غزيرة وتحذيرات من فيضانات في الساحل الشرقي لأستراليا

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أمطار غزيرة وتحذيرات من فيضانات في الساحل الشرقي لأستراليا
Reuters
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اجتاحت أمطار غزيرة الساحل الشرقي لأستراليا مجبرة السلطات على إصدار العديد من أوامر الإجلاء وتوجيه دعوات للناس في سيدني بالبقاء في منازلهم، من جراء الفيضانات التي قد تهدد حياتهم.

وشهد معظم ساحل ولاية نيو ساوث ويلز، التي تضم نحو ثلث سكان أستراليا البالغ عددهم 25 مليون نسمة، بالفعل هطول أمطار قياسية خلال شهر مارس الحالي، مع توقع استمرار هطول الأمطار الغزيرة لبقية عطلة نهاية الأسبوع.

وأظهرت لقطات تلفزيونية طرقا غمرتها المياه في أنحاء الولاية، ومياها غمرت منازل حتى النوافذ، وفيضان أنهار.

وحذر مكتب الأرصاد الجوية من أن هطول الأمطار الغزيرة قد يؤدي إلى فيضانات تهدد حياة الناس، وسط رياح مدمرة تصل سرعتها إلى 70 كيلومترا في الساعة.

أمطار غزيرة وتحذيرات من فيضانات في الساحل الشرقي لأستراليا
أمطار غزيرة وتحذيرات من فيضانات في الساحل الشرقي لأستراليا
أمطار غزيرة وتحذيرات من فيضانات في الساحل الشرقي لأستراليا
Reuters

المصدر: رويترز

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