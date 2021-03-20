كلمة خامنئي بمناسبة حلول عام 1400 حسب التقويم الفارسي

أكد المرشد الإيراني، علي خامنئي، اليوم السبت، بمناسبة حلول عيد النوروز، أن العام الفارسي الجديد، هو عام "الإنتاج والدعم وإزالة الموانع".

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وقال علي خامنئي: "هناك أرضية جيدة لازدهار الطفرة في الإنتاج، يجب الاستفادة من هذا إلى أقصى حد...لا بد من متابعة هذه الحركة بجدية، ويجب تقديم كل الدعم القانوني والحكومي من الجهات جميعا إلى الطفرة في الإنتاج".

وأضاف: "هذا العام، 1400 (بالتاريخ الفارسي)، عام حساس ومهم، بسبب الانتخابات التي ستجري في بدايته، في خرداد 1400، ( يونيو 2021)".

وتابع المرشد الإيراني: "أمامنا انتخابات مهمة، ويمكن أن يكون لها تأثير كبير في أوضاع البلاد وأحداثها ومستقبلها..ستأتي إدارات جديدة إلى رأس العمل، وربما مفعمة بالحيوية، فتدخل البلاد بدوافع متنوعة وقوية، إنشاء الله، وتدخل في الإدارة التنفيذية لها".

وأشار إلى أنه "يجب تقديم كل الدعم القانوني والحكومي من الجهات جميعا إلى الطفرة في الإنتاج"، لافتا إلى أنه "لا بد من فعل ذلك سواء الى حين بقاء هذه الحكومة في السلطة، أو مع الحكومة المستقبلية وبداية تسلمها للسلطة".

وأكمل: "إنشاء الله ستكون الطفرة في الإنتاج بالمعنى الحقيقي للكلمة في هذا العام، لذلك نظمت شعار هذا العام على هذا النحو الإنتاج، الدعم، إزالة الموانع".

وشدد خامنئي على أن "سياسة الضغوط القصوى الأمريكية فشلت في دفع الإيرانيين للاستسلام"، موضحا أن "أمريكا والأوروبيين يعترفون صراحة بفشل سياسة العقوبات، وأنهم يتحدثون اليوم عن أهمية التفاوض".

المصدر: "إرنا" + RT