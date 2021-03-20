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بايدن يدعو إلى "التحرك" لمواجهة أعمال العنف بحق الأميركيين من أصول آسيوية

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بايدن يدعو إلى
Reuters LIM
الرئيس الأمريكي جو بايدن
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ندد الرئيس الأميركي جو بايدن الجمعة في مدينة أتلانتا التي شهدت عمليات إطلاق نار في ثلاثة صالونات للتدليك، بارتفاع نسبة العنف ضد الجالية الآسيوية في الولايات المتحدة.

ودعا المواطنين إلى التحرك لمنع العنف على أساس عرقي، قائلا في كلمة ألقاها في جامعة إيموري إن "الصمت تواطؤ. لا يمكننا أن نكون متواطئين. علينا أن نتحدث علانية، علينا أن نتحرك"، حاضا الأميركيين على محاربة ما سماه "عودة ظهور كراهية الأجانب".

وأضاف: "أيا تكن دوافع (إطلاق النار) فإننا نعلم ما يلي: الأميركيون من أصول آسيوية قلقون. وعلى مدار العام الماضي، استيقظوا كل صباح وهم يشعرون بأن سلامتهم وسلامة أقاربهم على المحك".

وشدد الرئيس الأميركي على أن "اختيار الكلمات مهم"، في إشارة مستترة إلى سلفه دونالد ترامب الذي وصف مرارا فيروس كورونا بـ"الفيروس الصيني".

وأمر بايدن بتنكيس الأعلام حتى الاثنين، تكريما للضحايا الثمانية، وبينهم ست نساء من أصول آسيوية، قتلوا مساء الثلاثاء برصاص شاب أبيض في الـ21 من عمره.

المصدر: "أ ف ب"

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