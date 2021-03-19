السلطات اليونانية تستعيد تمثالا أثريا "فنيا استثنائيا" (صور)

ألقت السلطات اليونانية القبض على رجل للاشتباه في تهريبه قطعا أثرية ومحاولته بيع تمثال من الرخام يعد "عملا فنيا استثنائيا" كان يزين على الأرجح معبدا في الأكروبوليس الشهير بأثينا.

وقالت الشرطة اليونانية، يوم الجمعة، إنها استعادت التمثال الذي يعود إلى القرن الخامس قبل الميلاد بعد عملية استمرت شهورا تضمنت تحقيقا من إدارة التراث الثقافي والآثار.

ويبلغ ارتفاع التمثال حوالي 37 سم فقط، وهو يصور شابا جالسا ينحني قليلا إلى اليمين، والرأس والذراعان ومعظم كلا الساقين مفقودة، وهناك فتحتان صغيرتان ظاهرتان خلف الكتف الأيسر، ومن المحتمل أن تكون القضبان قد ربطت التمثال بقوس فوق الجوانب القصيرة لمعبد قديم.

وأفادت الشرطة بالعثور على العمل في حوزة رجل في بلدة كورينثيا الجنوبية اعتقل الأربعاء للاشتباه في سعيه للحصول على مشتر للتمثال بسعر 100 ألف يورو.

AP Greek Police

AP Greek Police

ويجري التحقيق في كيفية وصول القطعة إلى يديه، وما إذا كان قد تمكن من الاتصال بمشترين محتملين.

وأظهرت الصور التي نشرتها الشرطة أن التمثال دفن على ما يبدو لفترة طويلة، وظهرت عليه آثار التلف الناجم عن أدوات الحفر.

ومن غير القانوني امتلاك أو شراء أو بيع أو التنقيب عن الآثار في اليونان دون تصريح.

وقال عالم الآثار، ديميتريس سورلاس، خلال عرض تقديمي في مقر الشرطة في أثينا: "إنه عمل فني استثنائي، من النوع الذي لا يمكن العثور عليه بسهولة، ولا حتى من خلال الحفريات المنهجية".

وأضاف سورلاس أن التمثال ربما كان جزءا من تكوين أكبر، لكن هناك حاجة إلى مزيد من البحث.

المصدر: "أسوشيتد برس"