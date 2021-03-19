الخارجية الإيرانية: لم نتسلم أي رسالة من إدارة بايدن حتى الآن

صرح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده بأن إيران لم تتسلم حتى الآن أي رسالة مباشرة أو غير مباشرة من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وشدد المتحدث، اليوم الجمعة، على أن الاتفاق النووي "خارطة طريق واضحة"، مضيفا أنه لا توجد هناك أي حاجة لحوار جديد واستلام أو إرسال رسائل خاصة.

وأكد أن السياسة الأمريكية للضغوط القصوى "فشلت في تحقيق أهدافها"، مضيفا أن مؤشرات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي "تؤكد انتعاش اقتصاد إيران".

وكانت إيران قد أكدت مرارا عدم رغبتها في إجراء مفاوضات جديدة مع الولايات المتحدة، وطالبتها بالعودة إلى الاتفاق النووي الموقع في عام 2015، ورفع العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب على إيران.

المصدر: RT