البيت الأبيض: بايدن سيلتقي بوتين في الوقت المناسب

ذكر البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سيجري لقاء مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، في "الوقت المناسب".

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وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان-بيير، خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: "الرئيس بايدن سيلتقي مع الرئيس بوتين حينما سيحون الوقت المناسب".

وأشارت جان-بيير إلى خلافات في الآراء للرئيسين الأمريكي والروسي، مؤكدة: "لكنهما متفقان على أن علينا مواصلة إيجاد سبل للعمل سويا في المجالات التي يمثل فيها ذلك مصلحة مشتركة".

ولفتت المتحدثة باسم البيت الأبيض في هذا السياق إلى توصل روسيا والولايات المتحدة إلى اتفاق لتمديد معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية.

وفي تطرقها إلى تصريحات بايدن الأخيرة حول بوتين، قالت جان-بيير إن الرئيس الأمريكي "لا ينوي التراجع عنها، هو صريح ونزيه بما فيه الكفاية فيما يخص هذه العلاقات خاصة عن طرح أسئلة مباشرة عليه".

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وأعرب بايدن، خلال تصريح أدلى به في وقت سابق من الجمعة، عن قناعته بإجراء محادثة في "مرحلة معينة" مع بوتين.

وسبق أن تعهد بايدن خلال مقابلة مع قناة "ABC" يوم 17 مارس بأن بوتين "سيدفع ثمن التدخل الروسي" في الانتخابات الأمريكية، كما صرح ردا على سؤال حول ما إذا كان يعتبر نظيره قاتلا بـ"نعم".

وردا على هذه التصريحات، التي أثارت أصداء واسعة، اقترح بوتين على بايدن إجراء محادثات على الهواء مباشرة في أقرب وقت لمواصلة المناقشات بين الطرفين عوضا عن "تبادل الانتقادات غيابيا".

المصدر: وكالات