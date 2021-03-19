رئيسة المفوضية الأوروبية تعتزم زيارة تركيا لمناقشة آخر تطورات العلاقات المتأزمة معها

تبحث رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إجراء زيارة إلى تركيا عقب قمة للاتحاد الأوروبي تعقد الأسبوع المقبل لمناقشة آخر تطورات العلاقات المتأزمة مع أنقرة.

وكتبت فون دير لاين، التي ترأس السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، على تويتر: "أكدنا على أهمية استمرار وقف التصعيد ومواصلة تعزيز بناء الثقة، ما سيسمح بوضع جدول أعمال أكثر إيجابية بين الاتحاد الأوروبي وتركيا".

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وهدد الاتحاد الأوروبي العام الماضي أنقرة بفرض عقوبات عليها بعد تصاعد أزمة مستمرة منذ عقود بين تركيا واليونان حول الحقوق البحرية لكل منهما وموارد الطاقة في البحر المتوسط.

لكن الاتحاد الأوروبي قال، في بيان عقب مؤتمر عبر الفيديو بين فون دير لاين والرئيس التركي رجب طيب أروغان اليوم الجمعة، إنهما ناقشا إمكانية زيارتها إلى تركيا، في مؤشر على تحسن العلاقات بين الطرفين.

ومن المتوقع أن يناقش زعماء الاتحاد الأوروبي، في قمتهم المقررة يومي 25 و26 مارس، تحديث اتفاق يتعلق بالهجرة أبرم عام 2016، قامت بموجبه تركيا بالحد من دخول المهاجرين إلى أوروبا مقابل حصولها على دعم مالي من الاتحاد الأوروبي.

وفي مؤشر على تحسن العلاقات، قال دبلوماسيون إن الاتحاد الأوروبي جمد خططا لاتخاذ إجراءات أخرى ضد مدراء تنفيذيين في مؤسسة البترول التركية المملوكة للدولة بسبب "أنشطة التنقيب غير المصرح بها" عن الغاز الطبيعي في المياه المتنازع عليها في شرق البحر المتوسط.

المصدر: رويترز