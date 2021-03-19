ظريف ردا على ماكرون: الاتفاق النووي حي بفضل تحلي إيران بروح المسؤولية

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إن تحلي بلاده بروح المسؤولية "هو الشيء الوحيد الذي أبقى الاتفاق النووي حيا".

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وكتب ظريف في تغريدة: "حتى تسترضي نظاما إرهابيا يمتلك أسلحة نووية غير مشروعة (إسرائيل)، تحث فرنسا وألمانيا وبريطانيا إيران على التصرف بمسؤولية... الحقيقة هي أن الاتفاق النووي حي بفضل سلوك إيران المسؤول وفقط".

وأضاف "بدلا من التنسيق مع العدو الأول للاتفاق النووي (إسرائيل)، يجب على الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة التصرف بمسؤولية والامتثال لقرار مجلس الأمن رقم 2231".

وجاء تصريح ظريف ردا على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي قال أمس الخميس، خلال لقائه من نظيره الإسرائيلي، إنه يتعين على إيران "الكف عن زيادة الوضع سوءا" فيما يتعلق بالاتفاق النووي و"التصرف بمسؤولية".

المصدر: RT