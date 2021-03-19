خبير صحي سويسري: السلالات الجديدة من فيروس كورونا أكثر فتكا
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قال مستشار الشؤون الداخلية المسؤول عن الصحة العامة في سويسرا، آلان بيرسيت إن الأبحاث أظهرت أن سلالات جديدة من كورونا، بما في ذلك البريطانية، أكثر فتكا من الفيروس الأصلي.
وأضاف بيريست في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة: "لقد فكرنا لفترة طويلة وقلنا أن الخيارات الجديدة أكثر عدوى، لكنها لا تؤدي إلى زيادة في معدل الوفيات.. أن المتغيرات الجديدة للفيروس أكثر فتكا".
في سياق متصل، أعلن رئيس القسم الأوروبي في منظمة الصحة العالمية هانز كلوغ أن السلالة البريطانية من فيروس كورونا أصبحت البديل السائد للفيروس في أوروبا.
المصدر: "نوفوستي"