فرنسا توصي باستخدام لقاح "أسترا زينيكا" لمن هم في سن 55 فأكثر

وافقت الهيئة العليا للصحة في فرنسا، اليوم الجمعة على استئناف استخدام لقاح "أسترا زينيكا" للوقاية من كوفيد-19 لكنها قالت إن اللقاح يجب أن يتلقاه فقط من هم في سن 55 عاما فأكثر.

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ويخالف هذا القيد إرشادات وكالة الأدوية الأوروبية بأن اللقاح صالح لجميع الفئات العمرية، كما يأتي بعد أسابيع فقط من قول باريس في بادئ الأمر إن اللقاح البريطاني السويدي يجب استخدامه فحسب لمن هم أقل من 65 عاما.

وقالت كالة الأدوية الأوروبية، أمس الخميس إنها اقتنعت بأن فوائد اللقاح تفوق أي مخاطر بعد أنباء عن تعرض بعض من تلقوه لاختلال في سيولة الدم.

وكانت الهيئة العليا للصحة في فرنسا، قد قالت في بيان اليوم الجمعة "في ضوء البيانات المقدمة من وكالة الأدوية الأوروبية، ترى الهيئة أن من الممكن استئناف التطعيم بلقاح "أسترا زينيكا" على الفور".

وقال جابرييل أتال، المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، اليوم الجمعة أيضا إنه ما من سبب يدعو بلاده لرفض لقاح "أسترا زينيكا".

وأعلن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس، أمس الخميس فرض إغلاق جديد لمدة شهر في العاصمة باريس ومناطق أخرى من البلاد بعد تعثر حملة التطعيم وانتشار سلالة شديدة العدوى من فيروس كورونا.

وقال أتال لإذاعة "آر.تي.إل" إن الحكومة ستكثف جهودها لضمان عمل أكبر قدر ممكن من الناس من المنزل وليس من المكتب.

المصدر: رويترز