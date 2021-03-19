طهران تطالب "العدل الدولية" بإجراءات ضد واشنطن لعدم امتثالها لقرار تخفيف العقوبات

طالبت الحكومة الإيرانية محكمة العدل الدولية اتخاذ إجراءات فيما يتعلق بالولايات المتحدة التي لم تمتثل لقرار سابق للمحكمة لتخفيف العقوبات على طهران.

وأفادت "إرنا" نقلا عن دائرة الشؤون القانونية الدولية التابعة للرئاسة الإيرانية، بأن هذه الرسالة تتطرق إلى الرسائل السابقة لإيران الى محكمة العدل الدولية فيما يتعلق بتجاهل الولايات المتحدة الحكم المؤقت للمحكمة وعدم اتخاذها أي إجراءات أو خطوة للتعاون من أجل إزالة العقبات أمام تصدير السلع الإنسانية، والمواد الغذائية والأدوية، ومعدات الملاحة الجوية للطيران المدني، وتوفير إمكانية إجراء التحويلات المالية في هذه القطاعات للحيلولة دون تصعيد وتوسيع الخلافات.

وأضافت الدائرة، أن الولايات المتحدة انتهكت الحكم المؤقت الصادر عن المحكمة من خلال تشديد الحظر والحؤول دون إجراء المعاملات المالية والمصرفية طوال هذه الفترة باستمرار وحتى في أعقاب انتشار جائحة كورونا بالعالم.

وفي هذه الرسالة، طلبت إيران من المحكمة النظر في رسالتها بناءا على رأي المحكمة الصادر في 3 فبراير 2021، وكذلك تشكيل لجان خاصة للإشراف على تنفيذ أحكام المحكمة، بموجب المادة 11 الجديدة من النظام الداخلي للمحكمة.

وأشارت إيران في الرسالة الى ضرورة عدم تجاهل الحكم المؤقت الصادر عن المحكمة حتى صدور القرار النهائي للمحكمة والذي من المحتمل أن يستغرق عدة سنوات.

وتم تقديم هذه الرسالة ومرفقاتها من 250 صفحة إلى الأمين العام لمحكمة العدل الدولية في لاهاي أمس الخميس، والتي تضمنت أدلة واضحة على الانتهاكات المتكررة والمستمرة للولايات المتحدة للأمر المؤقت للمحكمة.

المصدر: "إرنا"