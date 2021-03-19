أردوغان يدعو لعقد مؤتمر دولي حول شرقي المتوسط ويحذر من استغلال اليونان وقبرص لقمة الاتحاد الأوروبي

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، إلى عقد مؤتمر دولي حول شرقي المتوسط.

وجاءت دعوة أردوغان خلال لقاء عقده مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل ورئيسة المفوضية أوروسولا فون دير لاين.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن أردوغان أنه دعا أيضا لـ"عدم السماح لليونان وقبرص الرومية باستغلال قمة الاتحاد الأوروبي (المرتقبة الأسبوع المقبل) باسم تضامن الاتحاد الأوروبي".

وأكد لمسؤولي الاتحاد الأوروبي "دعم تركيا للاستقرار والتعاون في شرق المتوسط وبحر إيجه رغم انتهاكات واستفزازات الجانبين اليوناني والقبرصي الرومي".

وشدد أردوغان على ضرورة "بحث خيارات واقعية وجديدة حول قضية قبرص بدلا من فرض نماذج ثبت فشلها على طرفي الجزيرة".

كما أعرب الرئيس التركي عن ثقته بأن "تقرير بوريل" حول تركيا المزمع تقديمه إلى القمة الأوروبية سيكون في سياق أجندة إيجابية ويعكس وجهة نظر موضوعية وبناءة.

المصدر: "الأناضول"