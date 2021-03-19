صحيفة ألمانية: بايدن لن يتمكن من الالتزام بمسار المواجهة مع روسيا إلى الأبد

قالت صحيفة "دير شبيغل" الألمانية أن الرئيس الأمريكي جو بايدن اختار تكتيكا محفوفا بالمخاطر، مما أدى إلى تفاقم الوضع مع روسيا فور وصوله إلى السلطة.

وبحسب الصحيفة، قال الكاتب رولاند نيلس، إن الاتصالات مع موسكو تمثل تحديا صعبا لكل زعيم أمريكي، ولكن في عهد بايدن، تتطور الأحداث بسرعة كبيرة، إذ لم يمر 60 يوما منذ توليه منصبه، وقد وصلت العلاقات مع فلاديمير بوتين بالفعل إلى أول نقطة في مستوياتها المنخفضة.

ومع ذلك، برأي الكاتب، لن يتمكن بايدن من الالتزام بمسار المواجهة إلى الأبد. مشيرا إلى أن روسيا ذات نفوذ وكبيرة بحيث لا يمكن استبعاد التفاعل البناء معها.

وأشار الكاتب إلى أنه من المرجح أن يلجأ بايدن إلى استراتيجية ذات شقين، ومواصلة الخطاب الصارم مع فرض عقوبات فردية، في الوقت الذي سيسعى فيه إلى إجراء حوار بناء مع موسكو حول القضايا التي تعود بالفائدة على واشنطن.

وشدد كاتب المقال على أن موسكو قد لا تذهب إلى الحوار بعد هجمات بايدن اللفظية منوها بأن روسيا كانت منفتحة على التفاعل حتى وقت قريب إلا أن الوضع الآن يمكن أن يتغير بسرعة.

وفي وقت سابق قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، في مقابلة بثتها قناة "إيه.بي.سي نيوز" التلفزيونية يوم الأربعاء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، "سيواجه عواقب" على ما تعتبره واشنطن جهودا روسية للتأثير في انتخابات الرئاسة الأمريكية الأخيرة لصالح دونالد ترامب.

من جهته قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تعليقا على تصريحات بايدن الأخيرة، إنه سيتعين على الولايات المتحدة أن تحسب حسابا لروسيا.

كما أعلن الكرملين أن موسكو ستتعامل مع واشنطن انطلاقا من حقيقة أن بايدن لا يرغب في تحسين العلاقات، واعتبر أن التصريحات الأخيرة بشأن الرئيس فلاديمير بوتين "سيئة للغاية" و"لا سابق لها".

المصدر: "نوفوستي"