خبيرة إسرائيلية: الإمارات لا ترغب بأن تكون "خلفية مزخرفة" لنتنياهو قبل الانتخابات

صرحت خبيرة إسرائيلية وعضو سابق في الكنيست، كسينيا سفيتلوفا أن الإمارات التي أُجلت زيارة رئيس الحكومة الإسرائيلية إليها مرة أخرى، لم ترغب بلعب دور في "الانتخابات التمهيدية".

وقالت الخبيرة، في معهد هرتسليا متعدد التخصصات، وعضو سابق في الكنيست، كسينيا سفيتلوفا، اليوم الجمعة، لوكالة "سبوتنيك": "يبدو لي أن نتنياهو انجرف بعيدا في الانتخابات والحملة الانتخابية والسياسة الداخلية ونسي جوهر العلاقات الدولية واللباقة والدبلوماسية. أي أنه نقل إلى المجال الدولي جميع التقنيات التي يستخدمها داخل إسرائيل، في محاولة لتحقيق أقصى قدر من التأثير على مؤيديه والناخبين من أجل الفوز في هذا السباق الانتخابي".

وأضافت الخبيرة: "يبدو أنه هذه المرة أيضا ستكون هناك صورة لا يمكن للمرء أن يغض الطرف عنها، لأن زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى الإمارات العربية المتحدة هي في الواقع حدث تاريخي، لا يمكنك المجادلة في ذلك. إنه بالفعل رمز لأزمنة جديدة في تاريخ إسرائيل، علاقات أفضل مع العالم العربي، مع الشرق الأوسط، لذلك، بالطبع، سعى، بدءا من ديسمبر، عندما كان من المفترض أن تتم الرحلة الأولى، لكنها لم تنجح لسبب أو لآخر".

وأوضحت أنه في الإمارات "يمكنهم القراءة بالعبرية ويمكنهم القراءة بين السطور" ويفهمون أهمية هذه "الصورة" بالنسبة لنتنياهو.

ووفقا للخبير، هذه الزيارة السريعة، التي كان من المفترض أن تستغرق ساعتين فقط، لم يكن لها أي أهمية أخرى: كان يمكن أن تكون رمزا قويا، لكن ليس أكثر من ذلك.

واختتمت بالقول إن تأجيل الزيارة من قبل "الإمارات، أصبح مفاجأة لنتنياهو، ولكن ليس للجميع، لم يرغبوا في أن يكونوا مشهد ما قبل الانتخابات لحملة نتنياهو.. هذه الأزمة، التي نشأت الآن، هي أول أزمة خطيرة في العلاقات، ويبدو أنها صافية، فبين الإمارات وإسرائيل بالطبع شيء جاد. لا أعتقد أن هذا سيذهب إلى تدهور، وسيؤثر بطريقة ما على مسار تطور العلاقات الثنائية، ولكن مع ذلك، بهذه الطريقة يظهرون في الإمارات أنه إذا أرادوا ذلك، فلن تكون هناك قمم، ولن تكون هناك تجارة، ولن تكون هناك سياحة. كل هذا يعتمد على حسن النية ولا أحد مدين لأحد".

هذا وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أمس الخميس، بأن الإمارات العربية المتحدة علقت التجهيزات لاستضافة قمة إقليمية الشهر المقبل، حيث كان من المفترض أن تستضيفها أبو ظبي بمشاركة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وقادة عرب ومسؤول أمريكي كبير من إدارة الرئيس بايدن وآخرين شاركوا في إقامة العلاقات بين إسرائيل وعدد من العواصم العربية.

وذكرت الصحيفة أن "محاولات نتنياهو ترتيب زيارة له إلى الإمارات قبل الانتخابات الإسرائيلية المقررة يوم الثلاثاء المقبل قد باءت بالفشل، وتم تأجيلها لموعد لم يحدد بعد".

المصدر: سبوتنيك