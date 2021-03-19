فون دير لاين وميشيل يدعوان أردوغان لمواصلة "إجراءات بناء الثقة"

دعا كل من رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل ورئيسة المفوضية الأوروبية أوروسولا فون دير لاين، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمواصلة إجراءات "خفض التصعيد وبناء الثقة".

جاء ذلك في بيان مشترك صدر بعد لقاء عقده المسؤولان الأوروبيان عبر دائرة فيديو مغلقة اليوم مع الرئيس التركي، تم خلاله مناقشة ملفات عديدة مثل الوضع في شرق المتوسط، ومحادثات التسوية القبرصية المقبلة والعلاقات الثنائية.

كما تبادل الطرفان، حسب البيان، وجهات النظر حول أوضاع اللاجئين السوريين الذين تستضيفهم تركيا، وكذلك الوضع الإقليمي خاصة في سوريا وليبيا.

وأعرب ميشيل وفون دير لاين عن استعدادهما للقيام بزيارة لتركيا في أعقاب القمة الأوروبية المقررة بعد أسبوع.

من جهته، أكد أردوغان لمسؤولي الاتحاد الأوروبي دعم بلاده للاستقرار والتعاون في شرق المتوسط وبحر إيجه "رغم انتهاكات واستفزازات الجانبين اليوناني والقبرصي الرومي".

ويأتي اللقاء الافتراضي الثلاثي قبل أيام من انعقاد القمة المذكورة، والتي سيُخصص جزء هام منها لبحث موضوع العلاقات مع تركيا.

وتأمل بروكسل في التوصل إلى "توافق" مع أنقرة يسمح باستئناف التعاون والخروج من مأزق التهديدات المتبادلة والتأزم الذي يدوم منذ شهور.

المصدر: وكالات