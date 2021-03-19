الرئيس المكسيكي يشكر بايدن لموافقته على إرسال 2.5 مليون لقاح كورونا لبلاده

أعرب الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، عن شكره لنظيره الأمريكي جو بايدن على موافقته إرسال أكثر من 2.5 مليون جرعة لقاح ضد فيروس كورونا إلى بلاده.

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وقال لوبيز أوبرادور، في مؤتمر صحفي إن "الولايات المتحدة ستقدم 2.7 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا للمكسيك".

وتعتبر المكسيك الدولة الـ13 عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا، لكنها تحتل المرتبة الـ3 من حيث حصيلة ضحايا المرض.

وأعرب المسؤولون الصحيون في المكسيك عن قلقهم من وتيرة بطيئة لتزويد البلاد باللقاحات في الوقت الذي تدخر فيه الدول الغنية احتياطات كبيرة لها.

وفي الوقت نفسه أشار ممثلو قطاع الصحة مرارا إلى أن الأعداد الحقيقية للإصابات والوفيات جراء فيروس كورونا في البلاد قد تكون أعلى بكثير من الحصيلة الرسمية.

المصدر: "رويترز" + وكالات