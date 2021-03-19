المفوضية الأوروبية تعلن عن بدء الموجة الثالثة من جائحة كورونا في أوروبا

قالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية، دانا سبينانت، في إفادة صحفية إن الموجة الثالثة من جائحة كورونا وصلت إلى أوروبا وتتطور بوتائر متباينة في مختلف دول الاتحاد الأوروبي.

وأشارت سبينانت خلال إفادة صحفية في بروكسل إلى أن ذلك "يستدعي تسريع عمليات التطعيم".

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وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية بهذا الشأن: "إننا نرى الموجة الثالثة التي تأتي بشكل تدريجي، أو حتى بسرعة، في مختلف دول الاتحاد الأوروبي، ونرى ضرورة في تسريع تطعيم السكان".

المصدر: تاس