الكاميرون تسجل لقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد كورونا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q04s
أعلن صندوق الاستثمار المباشر الروسي عن موافقة وزارة الصحة في الكاميرون على استخدام اللقاح الروسي "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا.
وقال كيريل ديميترييف، الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي: "تعد القارة الإفريقية رائدة من حيث عدد الدول التي وافقت على استخدام لقاح سبوتنيك الروسي نحن نؤيد قرار وزارة الصحة في الكاميرون، والذي سيتيح للسكان الوصول إلى أحد أفضل الأدوية في العالم ضد فيروس كورونا".
وتمت الموافقة على استخدام لقاح "سبوتنيك V" الروسي في 53 دولة يبلغ عدد سكانها الإجمالي أكثر من 1.4 مليار شخص، وبذلك يحتل اللقاح الروسي المرتبة الثانية في العالم.
المصدر: وكالات