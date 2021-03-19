أردوغان يعلن عن لقاء هام اليوم مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه سيجري، اليوم الجمعة، محادثات مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، بشأن القضايا الثنائية والتطورات في شرق البحر المتوسط.

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وأضاف أردوغان في تصريحات للصحفيين باسطنبول، أنه سيبحث أيضا علاقات تركيا مع الاتحاد الأوروبي، ومن بين ذلك مطالبها بإتاحة حركة السفر بدون تأشيرات، وكذلك أحدث التطورات عن الاتحاد الجمركي وعقوبات التكتل التي لوح بها في قمته الأخيرة التي عقدت في ديسمبر كانون الأول.

ويأتي ذلك قبيل قمة الاتحاد الأسبوع المقبل، التي ستبحث علاقات التكتل مع أنقرة.

وكانت وكالة "رويترز" قد ذكرت أمس الخميس، أن الاتحاد جمد خططا لوضع المزيد من المسؤولين الكبار بمؤسسة البترول التركية الحكومية على القائمة السوداء، في أوضح مؤشر على أن الحملة الدبلوماسية التركية هذا العام تؤتي ثمارها، بعد شهور من التوتر مع التكتل.

المصدر: رويترز